Четыре тысячи жителей Тюменской области посетили ярмарку трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» посетило более 4 000 жителей Тюменской области.

В таком масштабе мероприятие прошло впервые, сообщает региональный департамент труда и занятости населения. На 25 площадках 261 работодателей представили более 4 800 вакансий. Ярмарка объединила соискателей и работодателей от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров отмечает, что от обычных ярмарок вакансий эта отличается многогранным и комплексным подходом: «Ярмарку трудоустройства мы организовали с нашими партнерами, общественными организациями, с образовательными учреждениями. Их представители рассказали о себе, провели мастер-классы. Аудитория ярмарки – это не только безработные граждане, но и те, кто желает что-то поменять: обучиться, освоить новую профессию».

Посетители ярмарки смогли оценить все возможности современной службы занятости. Желающие прошли экспресс-собеседования у самых топовых работодателей региона, получили консультации по открытию собственного дела. Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты кадрового центра помогли спланировать карьерный путь. Было проведено более 50 различных мастер-классов, презентаций по современным технологиям подготовки различных профессий, профессиональных проб.