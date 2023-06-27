В России стали чаще тратиться на успокоительные: это связано с ЕГЭ

Траты россиян в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до— россияне купили этих препаратов на 382 миллиона и 89,9 миллиона рублей соответственно, следует из

Россияне в период ЕГЭ стали больше тратиться на растительные успокоительные и глицин. Это следует из данных оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Согласно информации экспертов, расходы суммарно выросли до 471,9 миллиона рублей.

«С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек. В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 миллиона ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 миллиона рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем продаж глицина в этот период в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, растительных успокоительных — на 16%. В деньгах россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин — на 12%.

«Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки их в нашей стране покупают 191,7 тысячи упаковок на сумму 13,6 миллиона рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тысячи упаковок на 15,9 миллиона рублей в день. Всего же в этот период было продано 5,4 миллиона упаковок таких средств на 382 миллиона рублей», — отмечают специалисты.

При этом лидерами по продаже успокоительных и глицина в период экзаменов выступили Тверская (765 упаковок на 10 тысяч жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки).

«Мы, безусловно, понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством «разгона мозга», так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям», — приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егора Жаворонкова.