Названы главные козыри Тюменской области

В Тюменской области состоялись очередные Губернаторские чтения. Открывая мероприятие, глава региона Александр Моор заявил о том, что Тюменская область является ровесником и детищем научно-технической революции, поэтому наука и технологии – главный козырь и основное конкурентное преимущество региона.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгений Куценко выступил с докладом на тему «Трудные пути технологической суверенизации: возможности Тюменской области в новых реалиях».

По мнению эксперта, ключевыми критическими точками в инновационном развитии Тюменской области являются миграция талантов, дефицит малых инновационных компаний и в целом представителей высокотехнологичного, наукоемкого и креативного секторов на фоне довольно высокого начального уровня человеческого капитала.

Евгений Куценко считает, что тюменцам следует обратить особое внимание на продвижение креативных и цифровых индустрий. Для этого, не в последнюю очередь, необходима система выявления, привлечения и поддержки талантливых специалистов, а также запуск на основе кластеров новых кооперационных цепочек и конфигураций, в том числе – межрегиональных и международных.

Губернатор согласился с экспертом, сказав, что нужно продвигаться по всем направлениям, не упуская времени, используя любые возможности для развития.

Важную роль в этих процессах должны сыграть тюменские университеты. «Именно поэтому мы реализуем в Тюмени проект по созданию межвузовского кампуса, который даст возможность получить синергетический эффект в виде новых высокотехнологичных компаний», – подчеркнул Александр Моор. Кроме того, для создания и развития инновационных компаний и производств следует привлекать частные, в том числе зарубежные, средства, считает губернатор.