В Заводоуковске реконструируют хирургический корпус больницы №12

Во время рабочей поездки в Заводоуковский городской округ губернатор Тюменской области Александр Моор посетил областную больницу № 12. Он осмотрел помещение стационара, пообщался с врачами, увидел, в каких условиях принимают и лечат пациентов.

Глава региона сообщил, что хирургический корпус стационара будет реконструирован: «В этом году выделим средства на подготовку проектно-сметной документации. Деньги на реконструкцию предусмотрим в бюджете на 2024–2026 годы». На время реконструкции работа областной больницы не остановится.

Вместе с главой Заводоуковского городского округа Светланой Касеновой губернатор торжественно открыл новый виртуальный концертный зал во Дворце культуры. Это седьмой подобный зал, открытый в Тюменской области в рамках национального проекта «Культура».

«Не все жители сельских муниципалитетов могут часто ездить в крупные города, чтобы послушать концерты, приобщиться к великой российской культуре. Такая возможность сегодня появляется с помощью виртуальных залов», – отметил Александр Моор.

Губернатор побывал в Центральном парке Заводоуковска, площадь которого составляет 4,9 гектара. Проект парка был признан победителем третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Муниципалитет участвует в федеральных программах создания комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий. Как рассказала Светлана Касенова, в округе так же используют новый механизм – инициативное бюджетирование: «Население очень активно в этом участвует. В 2022 году мы реализовали 17 проектов, предложенных жителями, причем только один из них – в городе, остальные – в селах и деревнях. Сейчас реализуется еще восемь проектов».

Губернатор отметил, что у Заводоуковского городского округа есть большие перспективы и огромный потенциал для дальнейшего развития.