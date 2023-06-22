23 июня в Тюменской области состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Тюменской области состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие будет проходить 23 июня на 25 площадках.

Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, основными и самыми крупными площадками станут: Тюменский технопарк и Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Тюмени, Торгово-развлекательный комплекс «РИО» в Тобольске, Концертный зал им. «30 лет ВЛКСМ» в Ишиме. Также принять участие в ярмарке можно будет во всех отделениях кадрового центра «Работа России» Тюменской области.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства будут представлены более 1500 вакансий более 100 предприятий. В числе крупнейших компаний, предоставляющих вакансии: АО «Аэропорт Рощино», АО «Ютэйр-Инжиниринг», АО «Транснефть — Сибирь», ПАО «Тюменские моторостроители» АО «Тюменский электромеханический завод», ООО «Тюмень Водоканал», АО «Почта России», ООО «Трубный завод Сибгазаппарат».

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров рассказал о предстоящем мероприятии: «23 июня на площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и возможностях профессионального обучения. Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты помогут спланировать карьерный путь. На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» для подростков будут предложены временные рабочие места».