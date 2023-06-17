Роспотребнадзор ожидает осеннюю вспышку коронавируса

С коронавирусом еще не покончено: очередная вспышка ожидается осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы предполагаем подъем осенью, — заявила она в интервью РИА Новости. — Весенний в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный. Течение болезни было легким, так что люди зачастую не обращались к медикам. Мы предполагаем, что осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует».

Сейчас в Роспотребнадзоре рассматриваются все возможные сценарии развития ситуации, однако Попова отмечает, что изначальные предположения о том, что вирус ищет и уже нашел свое место в сезонности, скорее всего, близки к истине.

Отметим, что новости о приросте случаев заболевания исчезли с первых полос прессы — цифры сегодня довольно низки. Так, по данным окружного Роспотребнадзора, на 16 июня в Югре зарегистрировано всего шесть новых случаев заболевания: два в Сургуте и по одному в Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске, Нягани и Югорске.