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​Названы лучшие специалисты службы занятости Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги конкурса среди специалистов службы занятости

​Названы лучшие специалисты службы занятости Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

II тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения прошел в Тюмени. Этот конкурс является не только соревнованием между участниками, но еще и формой обмена опытом и лучшими практиками, говорят организаторы.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, обращаясь к участникам, сказал о важности проведения профессиональных соревнований, отметил: «Участие в конкурсе, это не только вызов, но и возможность для вас совершенствоваться и находить новые подходы к содействию занятости населения. Сопровождая клиентов от первого визита в центр занятости до трудоустройства, вы не только выполняете свою работу, но и даете гражданам возможность что-то поменять в их жизни».

То, как внедряются инновационные сервисы, проекты и технологии в отделениях различного уровня оценивало жюри в номинации «Лучший Центр занятости населения Тюменской области». В номинации «Лучший центр занятости» 1-го уровня победу одержал коллектив отделения центра занятости населения по городу г. Ишиму и Ишимскому району. «Лучшим центром занятости» 2-го уровня стало отделение центра занятости населения по городу г. Ялуторовску и Ялуторовскому району.

Специалисты отделения центра занятости населения по г. Тобольску и Тобольскому району одержали победу в номинациях «Лучший кадровый консультант» и «Лучший карьерный консультант». В первой номинации лучшей признана главный консультант Альбина Захарова, во второй – ведущий консультант Марина Тарасенко.

Победители регионального конкурса будут представлять Тюменскую область на федеральном этапе, который начнется в августе и завершится 15 декабря.


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Сегодня в 19:01, просмотров: 53, комментариев: 0
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