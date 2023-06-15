Дорожная кампания в Тюменской области выполнена на треть

В Тюменской области для реализации планов национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключены три муниципальных и восемь государственных контрактов. На сегодняшний день подрядчики выполнили 30,5 процента работ, по отдельным муниципалитетам выполнение превышает 50 процентов. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В рамках реализации нацпроекта в регионе сформирован перечень из 140 объектов ремонта общей протяженностью 203 км. Также будут отремонтированы два моста: через р. Ишим на автомобильной дороге «Ишим-Синицына» и путепровод на автомобильной дороге «Обход г. Тюмени».

Администратор нацпроекта, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, Андрей Чистяков сообщил: «По итогам дорожных работ 2023 года доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, вырастет до 63,15 процента. А в Тюменской агломерации в нормативном состоянии будут находиться 84 процента дорог. Это значительно выше среднероссийских показателей».

Ремонтные работы на региональной сети идут практически во всех районах области. Уже отремонтированы участки дорог Нижняя Тавда – Картымский (Нижнетавдинский район), Заводоуковск – Упорово (Упоровский район), Тюмень – Каменка – граница Свердловской области (Тюменский район) и др.

До 15 октября в области планируется полностью завершить ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».