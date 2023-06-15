На поддержку молодых бизнесменов в Тюменской области направят 20 крупных грантов

Молодые предприниматели Тюменской области получат гранты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На конкурс поступило 27 заявок от бизнесменов в возрасте до 25 лет. 20 из них успешно прошли конкурсный отбор и защитили свои бизнес-проекты.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, суммы грантов составят от 100 000 до 500 000 рублей.

Финансовая господдержка поможет молодым людям создать в регионе производство радио- и электроаппаратуры, ферму по разведению крупного рогатого скота, онлайн-платформу для изучения иностранных языков, предприятие по выпуску древесного угля, робота для печати. Также с помощью грантов откроют или обновят кафе, пекарни, мастерские и детские центры.

«Самый молодой получатель гранта в этом году – 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд – молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления», - отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Он также сообщил, что с 17 июля по 18 августа пройдет второй поток конкурса. У молодых бизнесменов, которые не успели получить грант, есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и подать заявку.