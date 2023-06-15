Путин подписал закон о наказании за ненадлежащее обращение с животными

В России ввели штрафы за ненадлежащее обращение с животными. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает санкцию в размере 30 тысяч за выброшенных питомцев, и до 200 тысяч за нарушения норм обращения с ними. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Также установлено наказание за жестокое обращение с четвероногими – до 100 тысяч.

Кроме того, закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.