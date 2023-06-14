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​Большинство тюменцев положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе

В Тюмени обсудили состояние межнациональных отношений

​Большинство тюменцев положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область входит в число лидеров с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений – у нее одни из лучших показателей по стране в целом. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на прошедшем в Тюмени семинаре-совещании, посвященном реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в Уральском федеральном округе.

Основными темами совещания стали укрепление единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету, защита российских духовно-нравственных ценностей.

Выступавший с докладом губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в области представители более 150 национальностей проживают в мире и согласии. Результаты опроса общественного мнения демонстрируют высокий уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических, межрелигиозных отношений. Положительно оценивают состояние межнациональных отношений практически 90 процентов респондентов.

«Основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей», – подчеркнул губернатор.

Подводя итоги семинара-совещания, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что межнациональное единство имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны.


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14 июня в 10:16, просмотров: 321, комментариев: 0
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