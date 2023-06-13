Тюменские аграрии засеяли 848 тысяч гектаров полей

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области завершили посевные работы. В этом году тепло в регион пришло рано, поэтому аграрии начали сезон раньше обычного срока.

Как сообщил в соцсетях глава региона Александр Моор, под яровым севом в этом году занято почти 848 тысяч гектаров полей, при этом более 728 тысяч гектаров засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами: пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой. Также посеяны технические культуры: рапс, лен, подсолнечник, горчица, и овощи: картофель, капуста, свекла, морковь, лук.

Несмотря на то, что погодные условия в этом сезоне не очень благоприятные – мало осадков, тюменские земледельцы добиваются хороших результатов и обеспечивают продовольственную безопасность региона, отметил губернатор. В настоящее время аграрии уже ведут химическую прополку для защиты посевов от вредителей и болезней.

Напомним, что прошлый год был успешным для сельского хозяйства региона: индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115 процентов. Область заняла третье место по урожайности овощей в России. АПК области стал инвестиционно привлекательным сектором. По словам Александра Моора, сельское хозяйство остается ключевой отраслью в экономике региона.