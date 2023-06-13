Жителей Ханты-Мансийска с Днем города и Днем России поздравил Александр Моор

12 июня губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Ханты-Мансийск. На праздновании Дня России глава области вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой поздравил жителей окружной столицы.

«Всегда рад встречам с северянами», – подчеркнул губернатор Тюменской области.

12 июня Ханты-Мансийск отмечал и День города. Поздравляя жителей, Александр Моор сказал, что между Югрой и Тюменью существуют многовековые особые теплые, человеческие, духовные, экономические, дружеские и уже даже семейные отношения. Он также поблагодарил Наталью Комарову за участие в совместных межрегиональных проектах, которые способствуют поддержанию добрососедских отношений.

Глава Тюменской области также поздравил всех с проведением в Ханты-Мансийске фестиваля «Российская студенческая весна». С 11 по 17 июня студенты представят около тысячи конкурсных номеров по 10 направлениям. В фестивале принимают участие 2 000 человек из 70 регионов России, в том числе 67 участников из Тюменской области.

Губернатор встретился с тюменской делегацией Студвесны. Он предложил ребятам не думать о победе, а получить максимум удовольствия от игры. «У вас хорошие шансы победить, но я как спортсмен говорю: не думайте о победе, –напутствовал участников глава региона,– Надо выйти на сцену и просто получить максимум удовольствия. Вы уже лучшие, мы все будем за вас болеть».