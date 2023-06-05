Фестиваль «Мост дружбы» состоится в Тюмени 12 июня

Областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы» пройдет в Тюмени в 28 раз. В День России 12 июня гостей праздника ждут более 20 национальных подворий, интерактивная развлекательная программа, народные игры, конкурсы, обучение элементам народных танцев, презентация блюд национальных кухонь.

Фестиваль состоится на площади 400-летия Тюмени, сообщает комитет по делам национальностей региона. В 12 часов со сцены у Тюменского драматического театра исполнят гимн России, затем концертная программа продолжится выступлениями любительских коллективов и солистов. Зрители увидят более 50 творческих номеров, отражающих особенности национальной культуры, сообщают организаторы.

Национальные подворья развернутся в центре Тюмени: в русской избе гостей встретят по обычаю «хлебом-солью», татарское подворье познакомит с традиционными танцами и песнями, узбеки накормят вкусным пловом, в ненецком чуме научат мастерить куклы-обереги, казаки дадут уроки рубки шашкой.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества, а все желающие – принять участие в мастер-классах в «Ремесленной мастерской народов Тюменской области».

В 18 часов празднование Дня России продолжится флешмобом «Гармони Тюмени играют» – любимые народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке исполнят виртуозный музыкант, лауреат международных премий Павел Уханов и солистка группы «GармоньDrive» Наталья Николаева.