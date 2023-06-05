В селах Тюменского района ремонтируют дороги к школам

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в населённых пунктах Тюменской области отремонтируют десять улиц общей протяжённостью около восьми километров. Как сообщает Главное управление строительства региона, при реализации проекта особое внимание уделяется маршрутам к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил: «Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на нас, взрослых. Конечно, необходимо донести до них информацию о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Но также в наших руках – создать для них инфраструктуру, которая повысит безопасность: обустроить пешеходные переходы, установить светофоры, барьерные ограждения, знаки и т. д. Все это входит в комплекс мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В селе Онохино Тюменского района подрядная организация обновит более 1,2 км дороги по улице Касьянова. На улице располагаются Онохинский сельский клуб и детская школа искусств.

В поселке Новотарманский Тюменского района отремонтируют участок на улице Школьной протяжённостью более 1 км. По этой дороге дети ходят в школу и сельский клуб.

В Тюмени идёт ремонт по улице 30 лет Победы. Ее приведут в нормативное состояние от улице Пермякова до улице Моторостроителей. На этом участке расположены три детских сада и две школы, в том числе Физико-математическая школа Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне также обновят 12 участков дорог, ведущих к медучреждениям.