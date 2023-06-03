В Госдуме обсудили судьбу YouTube

Американский видеохостинг YouTube враждебен по отношению к России, но его блокировка сейчас невозможна. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«YouTube – враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Он добавил, что к сентябрю ожидается завершение работы в тестовом режиме видеосервиса VK Видео.«Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в Дзен, и в VK – постепенно переходить туда», - посоветовал депутат.