Ветер принес запах гари в ХМАО из соседних регионов

В администрации Нижневартовска объяснили запах гари и дымку в городе. По данным властей, причина - в сложной пожароопасной обстановке в соседних с Югрой регионах.

«Из-за смены направления ветра жители города периодически могут ощущать дискомфорт в виде запаха гари и смога», - сообщили в пресс-службе города.

Там добавили, что пожаров в городских лесах не зарегистрировано. Накануне произошло возгорание в СОНТ «Досуг» - пожар локализовали. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе также не зафиксировано.

Жителям Нижневартовска рекомендовано при появлении характерного запаха пить больше воды, по возможности не открывать окна и регулярно проводить влажную уборку. При ухудшении самочувствия следует звонить по телефонам: 103 или 112.

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в ХМАО сложилась на территории Кондинского района. Пожарные борются с 12 лесными пожарами на общей площади 3 248 га.