В Тюменской области подведены итоги ежегодного конкурса «ИТ-Актив 2023»

Итоги областного ежегодного конкурса «ИТ-Актив 2023», направленного на выявление лучших цифровых образовательных практик, подведены в Тюмени. 17 школ и более 20 учителей приняли участие в конкурсе в этом году, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Педагоги соревновались в индивидуальных номинациях. «Самым ИТ-активным учителем» среди педагогов городских школ стала Ушакова Лилия (Гимназия № 16), среди сельских школ – Погосян Гаяне (Упоровская СОШ). В номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования» среди городских школ победила Барышева Оксана (СОШ № 3 филиал МАОУ СОШ № 2 г. Заводоуковска), среди педагогов сельских школ лучшей стала Файзуллина Танзиля (МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» Тюменского района). Все победители индивидуальных номинаций получат по 100 тысяч рублей.

Гимназия № 16 города Тюмени одержала победу в номинации «Самая ИТ-активная школа», так как ученики, родители и педагоги гимназии стали самыми активными пользователями системы «Электронная школа». Школа получит приз в размере 400 тысяч рублей, которые сможет потратить на необходимое оборудование.

Победителей поздравил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Мы высоко оценили ваш опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе. Благодарю вас за профессионализм и инициативность в обучении детей, вы вносите большой вклад в формирование кадрового потенциала региона!»