Александр Моор отметил роль СОНКО в развитии региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба главы региона.

Открывая заседание, губернатор заявил, что некоммерческие организации являются надежными партнерами органов власти практически во всех сферах социальной жизни региона. «Сегодня в Тюменской области порядка четырехсот некоммерческих организаций активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни земляков», – отметил губернатор.

Общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области, с учетом средств, выделенных из областного бюджета и поступивших от Фонда президентских грантов, превысила 85 миллионов рублей.

Александр Моор подчеркнул, что помимо финансовой поддержки некоммерческих организаций, в последние два года ведется активная работа над обеспечением прозрачности и доступности конкурсных процедур: «Используем для этого платформенные решения, которые нам предлагает Фонд президентских грантов, а также разрабатываем свои цифровые продукты».

Особо были отмечены уже реализованные проекты СОНКО – победители конкурса грантов губернатора на развитие гражданского общества в 2021 году. Благодарственные письма губернатора Тюменской области Александр Моор торжественно вручил 13 руководителям лучших реализованных проектов.