Жители Тюменской области подали 778 заявок на бесплатное обучение новой профессии

Жители Тюменской области могут пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения

778 заявок на обучение, оставленных жителями области, одобрено органами службы занятости в 2023 году. 69 граждан уже обучились, 514 человек еще проходят обучение.

Право на участие в проекте имеют ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, и члены семей, погибших участников боевых действий СВО. Также подать заявку на обучение могут: граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях; отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно; безработные или находящиеся под риском увольнения граждане; граждане Украины или лица без гражданства, получившие удостоверение беженца.

На портале «Работа России» можно ознакомиться со списком направлений профессионального обучения. После подачи заявки желающим пройти обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре.