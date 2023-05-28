Выдача биометрических загранпаспортов в Росссии возобновляется

Биоментрические загранпаспорта нового поколения, сроком на десять лет, снова будут доступны россиянам: их выдача возобновится с 1 июня, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Условия получения неизменны: следует подать соответствующее заявление через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг.

Напомним, что приостановка выдачи произошла в конце января и была объяснена техническими причинами со стороны «Гознака». С начала февраля приостановили и прием заявлений на их выдачу.