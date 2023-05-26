Санврачи не нашли превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на свалке в Нефтеюганском районе

Накануне жители Нефтеюганского района пожаловались на едкий дым. Его источником стал пожар на крупном мусорном полигоне рядом с поселком Пойковский. Санврачи провели лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны полигона и на сопредельных территориях, но превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не обнаружили. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«На границе территорий населенных пунктов: г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с. Лемпино и на территории КУ «Лемпинский наркологический реабилитационный центр» превышения предельно-допустимых концентраций по сернистому ангидриду, сероводороду, оксиду углерода, взвешенным веществам фракции 2,5 не установлено», - отметили в пресс-службе ведомства.

Мусорный полигон на границе ХМАО и Томской области загорелся в ночь с 13 на 14 мая. А в конце прошлой недели экоактивисты «Зеленого Фронта» зафиксировали тление сразу в нескольких точках на закрытом для эксплуатации полигоне ТКО «Природа» под Сургутом.

По словам председателя «Зеленого Фронта» Сергея Виноградова, есть две основные причины пожаров на полигонах ТКО: поджог и возгорание из-за отсутствия послойного чередования мусора и инертных материалов.

«Эксплуатация полигонов с нарушением технологии захоронения ТКО в итоге приводит не только к серьезным штрафным санкциям, но и к реальной угрозе для местных жителей и окружающей природной среды. В целях недопущения повторного возгорания и тления мы обратились в надзорные органы для проведения внеплановых проверок», - сообщил Сергей Виноградов.