Роскачество подтвердило, что онлайн-покупка авиабилетов ночью обходится дешевле

Эксперты Роскачества в ходе исследования популярных сервисов по бронированию авиабилетов подтвердили утверждение, что покупка билетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя организации Елена Саратцева.

«В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот «миф» был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем», – сказала она.

Роскачество провело исследование восьми популярных сервисов по бронированию авиабилетов по более чем 140 показателям, большая часть из которых касалась функциональности приложений. По итогам лучшими признаны Aviasales, «Яндекс» и Ozon.