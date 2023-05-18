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​Волонтеры «Киберпатруля Тюменской области» выявляют противоправные интернет-ресурсы

Киберпатруль Тюменской области выявил ресурсы по дистанционной продаже табачной продукции

​Волонтеры «Киберпатруля Тюменской области» выявляют противоправные интернет-ресурсы
Фото: admtyumen.ru

Противоправные интернет-ресурсы по дистанционной продаже табачной продукции выявили волонтеры межведомственного проекта «Киберпатруль Тюменской области». В ходе мероприятия было обнаружено 35 ссылок на интернет-ресурсы, указывающие на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает региональный департамент соцразвития.

Инициатором акции традиционно выступает Областной центр профилактики и реабилитации. Заведующая организационно-методическим отделом Центра Галина Созыкина сообщила, что в соответствии с Федеральным законом запрещается розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, а также кальянами путем развозной и разносной торговли, либо дистанционным способом. Для граждан, должностных лиц и юридических лиц, нарушивших закон, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа до 50 тыс. рублей.

В соответствующие контролирующие органы была передана информация о выявленных ссылках. Акции по поиску противоправного контента будут продолжены, сообщают активисты движения.

Напомним, что в регионе на протяжении нескольких лет реализуется проект «Киберпатруль Тюменской области». На базе Областного центра профилактики и реабилитации действует штаб-квартира волонтерского движения, призванного участвовать в профилактике антисоциальных явлений в Тюменской области.


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Сегодня в 23:13, просмотров: 88, комментариев: 0
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