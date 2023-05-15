Тюменские семьи приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе

До 15 мая в Тюменской области продолжается прием заявок и конкурсных работ для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года». Тюменские семьи ежегодно входят в число победителей Всероссийского семейного конкурса в различных номинациях со времени его основания в 2016 году.

В Тюменской области организатором конкурса является департамент социального развития, а координатором – Региональный центр «Семья». Конкурс проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает региональный департамент социального развития.

Семьи имеют возможность представить свои работы в одной или сразу в нескольких из пяти предложенных номинаций. В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, воспитывающие пятерых и более детей, в том числе приемных.

Супруги до 35 лет могут принять участие в номинации «Молодая семья», при этом они должны воспитывать одного или более детей и активно участвовать в социально значимых мероприятиях и общественной жизни.

В номинации «Сельская семья» принимаются заявки от семей, проживающих в сельской местности, которые внесли вклад в развитие сельской территории, имеют достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

Супруги, прожившие в браке не менее 50 лет, являющиеся примером приверженности семейным ценностям и укрепления межпоколенных связей, участвуют в номинации «Золотая семья».

Семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи и историю своего рода, могут принять участие в номинации «Семья – хранитель традиций».

Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа конкурса. А работы семей, ставших лидерами конкурса в регионе, направляются в федеральный организационный комитет для участия во всероссийском уровне.