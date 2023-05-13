16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

За четыре месяца 2023 года в УрФО ввезено ввезено 1270 тонн безалкогольных напитков

С 15 мая в России стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

За четыре месяца 2023 года в УрФО ввезено ввезено 1270 тонн безалкогольных напитков
Фото: ru.freepik.com

За четыре месяца текущего года в Уральский федеральный округ ввезено 1270 тонн безалкогольных напитков общей стоимостью 660 тысяч долларов. В числе активных импортеров Узбекистан, Азербайджан, Иран и Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни.

Отмечается, что с 15 мая начинается эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков. В перечень входят соки, сокосодержащие напитки, растительные напитки (на основе сои, орехов, злаков и семян) и воды, включая минеральные и газированные, с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Среди целей эксперимента – апробация системы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей.

«Кроме того, в ходе эксперимента планируется определить параметры производства и оборота продукции, передаваемых в информационную систему участниками оборота безалкогольных напитков. Такие данные необходимы для подтверждения корректного начисления акциза по отдельным видам безалкогольных напитков, которые подлежат обложению акцизами с 1 июля 2023 года. Планируется, что эксперимент продлится до 1 февраля 2024 года. Участие в эксперименте добровольное», – подчеркнули в Тюменской таможне.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:05, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 949
  2. ​В Сургуте к 2024 году планируется расселить 90% аварийных домов 864
  3. В Сургуте осудят водителя грузовика за гибель рабочего на территории месторождения 862
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 мая? // АФИША 855
  5. Врачи Сургута спасли женщину, выпавшую с девятого этажа 831
  6. На трассе Сургут−Нижневартовск стартовал капитальный ремонт 785
  7. С начала эпидемии в Сургуте и районе зарегистрировали 8 668 случаев инфицирования ВИЧ 769
  8. Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения 753
  9. ​В Югре обнаружили черных кредиторов, маскирующихся под ломбарды 744
  10. Тундринский бор в Сургутском районе получил статус памятника природы 728
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3033
  2. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 2880
  3. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2732
  4. В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду 2686
  5. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2411
  6. ​Парад «Под парусами Победы» пройдет в Тюмени 2382
  7. Константин Райкин: «Надо перестать быть дегустатором. Надо просто опьянеть от театра» 2322
  8. ​Uniqlo в России сменит Gloria Jeans 2318
  9. ​В Сургуте на Оби начался ледоход 2231
  10. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2181
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6862
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6662
  3. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5835
  4. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5695
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5393
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5313
  7. Эх, жизнь река… 4921
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4579
  9. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4416
  10. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4009

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика