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Госдума может ужесточить штрафы за самовыгул собак

Депутаты предлагают приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу

Госдума может ужесточить штрафы за самовыгул собак
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы России Александр Спиридонов предлагает приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу. За это нерадивым хозяевам будет грозить штраф в размере МРОТ. Он подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев, сообщают «Известия».

«Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», – заявил Александр Спиридонов в интервью «Известиям».

Народный избранник уверен, что собаки на самовыгуле могут представлять угрозу для окружающих. К тому же, это нередко приводит к тому, что питомцы теряются и становятся бездомными.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 136, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:50
Похоже Депутату Государственной Думы нечем заняться, кроме регламентации содержания домашних животных.

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