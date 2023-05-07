9 мая в Тюмени впервые пройдет торжественный парад парусных катамаранов «Под парусами Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Организаторами мероприятия выступают Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов и Общероссийский народный фронт при поддержке правительства Тюменской области, депутатов Тюменской областной думы.

В уникальном мероприятии примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник символично украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы. Замкнет парадное движение флаг города трудовой доблести – Тюмени.

Не менее 60 человек примут участие в акции, в том числе гости из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью.

Участники парада «Под парусами Победы» стартуют в районе ДОКа и проплывут 17 километров до озера Круглого. Парад можно будет наблюдать с набережной или моста Влюбленных с 15:00 до 16:00.

Председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко отмечает: «Данным мероприятием мы не только хотим показать значимость нашей истории, Великой Победы 1941-1945 годов, но и подчеркнуть важный патриотический момент – все мы, народы и поколения, всегда были, есть и будем едины и непобедимы. Кроме того, в юбилейный для нашей организации год, которая на протяжении 35 лет развивает социальное, культурное, спортивное и другие направления работы с инвалидами в регионе, мы хотим продемонстрировать всю красоту парусного спорта. Третий год ВОИ реализует проект по парусному спорту для инвалидов, наши спортсмены успешно им занимаются, кто-то уже на профессиональном уровне, участвуют во всероссийских соревнованиях».