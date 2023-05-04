Реставрацию часовни в Александровском саду в Тобольске планируют завершить в 2024 году

В Тюменской области на 2023 год запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия. На 26 объектах проведут ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы, для 33 объектов разработают проектную документацию.

В 2024 году планируется завершить реставрацию часовни в Александровском саду в Тобольске. Часовня является объектом культурного наследия регионального значения и одной из наиболее ценных архитектурных достопримечательностей города. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение регионального правительства о выделении из областного бюджета необходимых средств, передает пресс-служба главы региона.

«Летом 2022 года Тобольск получил федеральный грант на благоустройство Александровского сада, работы запланированы на 2023 год. Реставрация часовни сделает сад еще более привлекательным для горожан и гостей духовной столицы Сибири», – отметил губернатор.

На этот год также запланированы масштабные работы по реставрации живописи в церкви Спаса в Тюмени, противоаварийные работы на объектах ансамбля Знаменского монастыря в Тобольске, ремонтно-реставрационные работы в Доме купца В.Н. Перминова в Ишиме, консервационные и противоаварийные работы в Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района.

Напомним, что в 2022 году в регионе провели работы по сохранению 61 объекта культурного наследия, часть из них продолжается.