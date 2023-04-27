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Тюменские компаний пригласили к сотрудничеству экспортеров из Индии

Тюменская область представила инвестиционный потенциал индийским экспортерам

Тюменские компаний пригласили к сотрудничеству экспортеров из Индии
Фото: vk.com/tmninvest

Тюменская область высоко ценит партнерство с Индией. Об этом заявил генеральный директор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов, выступая на встрече с делегацией из Индии в Москве. Руководитель Инвестагентства сообщил, что экспорт между Тюменской областью и Индией составил 5,1 млн долларов, а импорт – 6 млн долларов.

На встрече формата В2В Москва и Тюменская область представили инвестиционный потенциал регионов индийским экспортерам продуктов питания и сельхозпродукции, а также логистическим компаниям.

«В Тюменской области уже представлен индийский бизнес – завод «Фармасинтез-Тюмень», – рассказал Николай Пуртов.Предприятие является одним из крупнейших в Европе и единственным в России заводом, специализирующимся на выпуске широкой линейки гормональных лекарственных препаратов в различных формах. Завод активно наращивает выпуск препаратов, получая выручку более 2 млрд руб. начиная с 2015 года. На предприятии трудятся более 600 сотрудников».

Он пригласил индийских коллег к сотрудничеству, взаимному развитию промышленной и торговой кооперации, логистики, реализации совместных проектов.

Ассоциация «Деловая Россия» и Федерация экспортных организаций Индии в рамках встречи подписали соглашение о сотрудничестве по развитию двусторонней торговли в агропромышленном комплексе. Кроме того, стороны планируют организацию совместных выставок, закупок и продаж, совещаний и практикумов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.


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Сегодня в 18:55, просмотров: 90, комментариев: 0
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