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​Губернатор Александр Моор провел для школьников экскурсию по Тюмени

«Прогулка со Знанием»: Александр Моор прогулялся по Тюмени со школьниками

​Губернатор Александр Моор провел для школьников экскурсию по Тюмени
Фото: admtyumen.ru

Более двадцати учеников тюменских школ и гимназий побывали на экскурсии, которую для них провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Экскурсия состоялась в рамках Всероссийской акции «Прогулка со Знанием», сообщает пресс-служба главы региона.

Школьники посетили здание правительства Тюменской области. Губернатор показал ребятам портретную галерею руководителей региона, обратил внимание школьников на Красное знамя, к которому прикреплена одна из высших наград СССР – орден Ленина. Александр Моор рассказал ребятам, что регион был удостоен этого знака отличия в 1967 году за успехи в поиске и добыче нефти.

Экскурсанты побывали в Большом зале правительства Тюменской области. Здесь проходят церемонии вручения государственных наград, торжественные мероприятия, а также совещания, на которых принимаются важные управленческие решения.

Показывая свой рабочий кабинет, Александр Моор предложил школьникам посидеть и сфотографироваться в губернаторском кресле. Ребята охотно согласились.

В своем рассказе об истории Тюмени Александр Моор уделил особое внимание Спасской церкви, в подвале которой в ходе реставрации строители обнаружили склеп. Ученые выяснили, что здесь похоронены купец и выдающийся меценат Андрей Текутьев и его супруга Евдокия. С 1899 по 1911 год Андрей Иванович занимал должность городского головы Тюмени. После завершения реставрационных работ усыпальница будет восстановлена и станет знаковым историческим объектом, рассказал губернатор.

С главой региона школьники побывали у памятного камня на месте основания Тюмени – первого русского города за Уралом, а затем на Исторической площади возложили цветы к Вечному огню.

«Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины», – отметил Александр Моор.


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Сегодня в 19:14, просмотров: 93, комментариев: 0
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