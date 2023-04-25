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​9 мая в Тюмени во дворах ветеранов пройдут концерты

Тюменская область готовится отметить День Победы

​9 мая в Тюмени во дворах ветеранов пройдут концерты
Фото: admtyumen.ru

Обеспечение безопасности людей при проведении праздничных мероприятий в сегодняшних условиях является первоочередной задачей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы – наш самый святой и любимый праздник. Да, формат торжеств меняется, но наша гордость великим подвигом предков, наша безграничная благодарность фронтовикам и труженикам тыла – неизменны на все времена. Поэтому самое главное, чтобы в праздничные дни ни один ветеран не остался без нашего внимания», – подчеркнул Александр Моор.

Во всех муниципалитетах региона пройдут праздничные концертные программы, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая главным праздничным событием области станет торжественное прохождение военной техники по улицам Тюмени. На площади у мемориального комплекса «Память» с плац-концертом выступят курсанты Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

На площади 400-летия Тюмени и площади у технопарка состоятся праздничные концерты и выставки военной техники. Во дворах домов, где проживают ветераны, организуют концертные программы «Фронтовая бригада». На набережной Туры пройдет парад катамаранов «Под парусами Победы».

Вечером 9 Мая на площади у технопарка тюменцы почтят память павших за Победу, приняв участие во Всероссийской акции «Минута молчания».


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Сегодня в 09:37, просмотров: 114, комментариев: 0
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