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​История Тобольска нашла отражение в новом отеле

В Тобольске открылся четырехзвездочный отель

​История Тобольска нашла отражение в новом отеле
Фото: vk.com/tmninvest

Важным шагом в развитии индустрии туризма и повышении уровня качества отельного бизнеса назвал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев открытие в Тобольске нового четырехзвездочного отеля. «В развитии туристического направления важно, чтобы инфраструктура успевала за турпотоком», – подчеркнул заместитель губернатора.

Отель «Миррос» открыт в историческом центре Тобольска. Инвестиционный проект реализован ООО «Уффици» при административной и финансовой поддержке регионального Инвестиционного агентства и компании «Сибур». 45 номеров с современным оснащением выполнены в спокойных теплых тонах. В новом отеле будет создано порядка 20 рабочих мест.

История Тобольска стала основой концепции четырехэтажного отеля. Все пространство гостиницы связано с известным личностями, посещавшими город или жившими здесь. В отеле представлены истории жизни Дмитрия Менделеева, царской семьи Романовых, писателя Петра Ершова. Ресторан русско-сибирской кухни назван в честь выдающегося композитора, родившегося в Тобольске – Александра Алябьева.

Татьяна Якунина, директор находящейся по соседству гостиницы «Георгиевская» отметила: «Тобольск по праву считается музеем под открытым небом, поэтому перед авторами проекта стояла задача создать современный отель, который органично впишется в архитектуру города и будет гармонировать с атмосферой культурного центра Сибири. Здание возведено с учетом особенностей исторической застройки, а оформление интерьеров совмещает в себе классический стиль и элементы музейной композиции: каждый этаж раскрывает отдельную эпоху, этап или личность, ставших знаменательными для Тобольска».


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Сегодня в 08:29, просмотров: 100, комментариев: 0
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