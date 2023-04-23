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​Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Тюменской области выросло на 9,5 процента

Александр Моор: Принятые в регионе меры поддержки способствовали сохранению экономической и предпринимательской активности

​Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Тюменской области выросло на 9,5 процента
Фото: freepik.com

Поддержка реального сектора региональной экономики по итогам 2022 года составила более 20 миллиардов рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2022 году.

Губернатор отметил, что бизнесу в прошлом году были предоставлены налоговые льготы, субсидии, государственные гарантии, государственные гранты. Принятые в регионе меры способствовали сохранению экономической и предпринимательской активности.

На 9,5 процента увеличилась численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, превысив 320 тысяч. Вместе с тем, в 2022 году удалось добиться рекордного низкого уровня регистрируемой безработицы до 0,44%.

Несмотря на общее снижение индекса промышленного производства из-за санкционного давления, по целому ряду направлений был отмечен рост, например, в производстве автотранспортных средств и прицепов, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования.

Это стало возможным благодаря выстраиванию новых логистических цепочек, активному поиску новых рынков сбыта. В области действует система мер поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки. В целом, экспорт продукции компаний области за прошедший год увеличился в полтора раза, сообщил Александр Моор.

В 2022 году регион занял пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Объем инвестиций увеличился на 52% и составил 358 миллиардов рублей.

Треть инвестиционных проектов были реализованы в агропромышленном комплексе. Глава области констатировал, что прошлый год для тюменского АПК был очень позитивным. Было произведено продукции на сумму почти 110 миллиардов рублей, а индекс производства достиг рекордных115%. «Сельское хозяйство остается ключевой отраслью в экономике региона», – отметил губернатор.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 152, комментариев: 0
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