Форум «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ» соберет более 1500 бизнесменов УрФО

Более 1500 бизнесменов со всего Уральского федерального округа примут участие в региональном форуме «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ». Мероприятие состоится 26 мая в ДК «Нефтяник», но регистрация на него уже началась.

Такое мероприятие для бизнес-сообщества Тюмени проводят с 2007 года, организаторы выбирают самые актуальные темы и приглашает лучших экспертов. Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, в этом году на форуме обсудят развитие промышленных производств и брендов, рост продаж товаров и услуг тюменских предпринимателей и самозанятых, расширение географии поставок, оптимизацию работы на площадках по интернет-коммерции.

Организаторами регионального форума выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Центр «Мой бизнес», ТАСС, ТПП Тюменской области, ТРО «Деловая Россия», ТРО «ОПОРА РОССИИ».

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил: «День предпринимателя – традиционное мероприятие, проводится в нашем регионе с 2007 года. Каждый год мы готовим самые актуальные и важные темы для бизнеса, приглашаем лучших экспертов. В этом году основной темой станет развитие тюменских брендов».