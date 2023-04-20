Госдума России приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Социальные налоговые вычеты на лечение и обучение станут больше. Соответствующий закон с поправками в Налоговый кодекс приняла Госдума. Так, со 120 тысяч до 150 тысяч рублей увеличат сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств, говорится на сайте ведомства.

«Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование», − отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также более чем вдвое станет больше сумма, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, − с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Помимо этого, законом вносятся поправки, направленные на снижение налогов при покупке отечественного оборудования.