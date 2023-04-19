Более12 миллиардов рублей направят на реализацию национальных проектов в Тюменской области

В правительстве Тюменской области состоялось совещание по реализации национальных проектов. Проводивший совещание губернатор Александр Моор назвал своевременное заключение контрактов и финансирование в целях реализации национальных проектов одной из приоритетных задач региональных органов власти.

Директор регионального департамента экономики Максим Скворцов сообщил, что в Тюменской области в 2023 году на заключение контрактов для осуществления национальных проектов запланировано более 12,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день реализовано 92,2 процента от плана – заключены контракты на общую сумму более 11,4 миллиарда рублей.

В частности, на 100 процентов выполнены показатели контрактования нацпроектов «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Более чем на 95 процентов заключены контракты по нацпроектам «Образование», «Цифровая экономика РФ», «Безопасные и качественные дороги». Свыше 80 процентов достигли запланированные показатели контрактования по нацпроектам «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».

Вопросы финансирования и исполнения национальных проектов в регионе губернатор и правительство Тюменской области держат под постоянным контролем.