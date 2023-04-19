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​Жители Тюмени, Тобольска и Ишима могут проголосовать за благоустройство семи городских территорий

Александр Моор призвал тюменцев голосовать за объекты благоустройства

​Жители Тюмени, Тобольска и Ишима могут проголосовать за благоустройство семи городских территорий
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Тюмени, Тобольска и Ишима принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Старт акции дал 17 апреля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. С помощью голосования жители сами могут решать, как должны преобразиться их населенные пункты.

«На территории нашего региона в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса», – рассказал глава региона.

Онлайн-голосование продлится до конца мая. Понравившийся проект благоустройства можно выбрать на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Благоустройство всех площадок будет проведено в 2024 году.

Губернатор напомнил, что почти 54 тысячи жителей Тюменской области отдали свои голоса за шесть объектов благоустройства в 2022 году. Работы на площадках уже идут, и до конца 2023 года горожане получат обновленные общественные пространства для досуга и отдыха.


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Сегодня в 23:06, просмотров: 75, комментариев: 0
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