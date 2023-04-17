Места отдыха на природе в Тюменской области нанесли на онлайн-карту

Жителям и гостям Тюменской области на Геопортале региона доступен список точек, разрешенных для отдыха. Скоро в области начнется сезон отдыха на природе и посещения лесов. Чтобы найти подходящее и оборудованное всем необходимым место, достаточно открыть карту лесного комплекса , сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Также на данной карте отражены системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой, места пунктов охраны лесов и адреса лесничеств. Это необходимые меры предосторожности, так как вместе с увеличением количества отдыхающих на природе растет и опасность лесных пожаров. Для тех, кто интересуется многообразием природных богатств Тюменской области, на карте есть категории пород деревьев, которые прорастают на территории региона, а также местонахождение зеленых и лесопарковых зон», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» ведется развитие и улучшение Геопортала Тюменской области.

На данный момент платформа включает в себя 21 тематическую карту и более 200 слоев данных, среди которых достопримечательности, безопасные дороги, доступная среда, ЖКХ, здравоохранение, зоны покрытие сотовыми операторами, инвестиции, информатизация, лесной комплекс, охотопользование, рыболовство, недропользование, общественный транспорт, органы власти и организации, сеть базовых станций ГЛОНАСС, строительство и транспорт, тарифы на коммунальные ресурсы, экология.