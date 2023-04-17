Тюменский межвузовский кампус планируют строить при участии научного потенциала Югры и Ямала

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков провел совещание по строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Глава Минобрнауки России выразил уверенность, что создание студенческого кампуса в областном центре – уникальная возможность для динамичного развития города и всего региона.

По проекту строительство межвузовского кампуса охватит площадь свыше 160 тыс. кв. метров. Предусмотрены научно-лабораторный корпус, образовательные помещения, общественно-деловая зона, комфортные общежития, ледовая арена и бассейн.

Как заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня вместе с правительством региона играют все тюменские вузы.

«Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект», – подчеркнул губернатор.

Масштабный проект позволит создать центр притяжения талантов в регион икачественно повлиять на развитие системы высшего образования, заявил Валерий Фальков. Чтобы сделать кампус привлекательным для компаний, отличительной чертой кампуса должны стать специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы. Министр рекомендовал изучить опыт других университетов в части работы с реальным сектором экономики.

Напомним, что в 2022–2030 годах по поручению президента РФ проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить более 174 млрд рублей. В прошлом году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.