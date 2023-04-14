В Нижней Тавде прошел форум по активному долголетию

Форум «серебряных» добровольцев, посвященный активному долголетию, впервые состоялся в Нижней Тавде. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Около 100 человек стали участниками форума. Представителей старшего поколения познакомили с популярными проектами областной штаб-квартиры «серебряного» добровольчества: «Гиды 55+», школа имиджа и стиля «Элегантный возраст», университет третьего возраста.

На форуме были представлены разнообразные формы активности старшего поколения, работали мастер-классы, экспертные площадки, на которых можно было получить консультации представителей организаций спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты.

Многие из тех, кто вышел на заслуженный отдых, принимают активное участие в различных акциях и мероприятиях, проводимых в районе, отмечает директор Комплексного центра соцобслуживания Нижнетавдинского района Леонид Ващук.

76-летняя участница форума Валия Загидуллина из группы «серебряных» волонтеров поделилась: «Мы участвуем в акциях, путешествуем по району и за его пределами. Встречаемся, активно проводим время, ведь наш мир не ограничен стенами дома или квартиры».