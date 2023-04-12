Две больших части доски обнаружили в голове у пациента врачи Югорской окружной больницы

В Югорскую городскую больницу по скорой помощи был доставлен молодой мужчина с травмой головы, пациенту врезались в голову два фрагмента доски размерами 20х4 сантиметра и 10х3,5 сантиметра. Операция длилась более двух часов, ее сложность заключалась в удалении фрагментов, так как они были вколочены. Требовалось аккуратное минимальное расширение костного канала для их извлечения. Информация об этом опубликована в телеграмм-канале главы Департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского.

Один фрагмент вошел через скуловую область в полость рта, пробил язык и через подчелюстную область вышел наружу. Второй фрагмент доски вошел ниже глазницы, разрушил стенки гайморовой пазухи и остановился в полости носа.

«После проведения КТ врачи выполнили компьютерную реконструкцию черепа, консилиумом оценили расположение инородных тел относительно магистральных сосудов, выбрали оперативный доступ, определили очередность удаления инородных тел», – указано в сообщении.

В течение пяти суток пациент получал лечение в реанимации, затем переведен в отделение травматологии и ортопедии, откуда был выписан уже спустя две недели. Теперь его жизни ничего не угрожает.