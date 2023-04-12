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​Акция «Почтовая станция #Спасибоветеранам!» стартовала в Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие в акции ко Дню Победы

​Акция «Почтовая станция #Спасибоветеранам!» стартовала в Тюменской области
Фото: vk.com/dsr72

В Тюменской области в преддверии Дня Победы проходит традиционная акция «Почтовая станция #Спасибоветеранам!». Благотворительный фонд «Старшее поколение» совместно с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации запускает акцию в двенадцатый раз.

Жители города могут принять участие в акции, сформировав бандероли с подарками и поздравлениями, а волонтеры доставят их адресатам при помощи «Спасибомобиля». Горожане могут отправить душевные сообщение в виде «письма-треугольника», поздравив с праздником участников Великой Отечественной войны.

Организаторы акции приглашают школьников и воспитанников детских садов с 10 по 30 апреля принять участие в марафоне по изготовлению праздничных посылок для ветеранов. Координаторы призывают присоединиться к акции не только жителей области, но и коллективы организаций, предприятий.

Возможны разные варианты участия в мероприятии: покупка и передача подарков через пункт приема, передача письма-треугольника, личное поздравление ветерану и вручение ему подарка, организация пункта сбора подарков для посылок, пополнение благотворительного счета, оказание информационной поддержки проекту.

«Для современного человека важно не оставаться в стороне. Наборы самого необходимого, от продуктов питания до предметов быта, а вместе с ними забота, внимание, радость – вот, что мы можем подарить людям старшего возраста. Мы призываем участвовать в таком значимом проекте!» – отмечают организаторы.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».


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Сегодня в 16:03, просмотров: 49, комментариев: 0
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