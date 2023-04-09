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​Тюмень собрала отличников по информатике со всей страны

В Тюмени состоялся финал Всероссийской олимпиады по информатике

​Тюмень собрала отличников по информатике со всей страны
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 6 апреля в ДК «Нефтяник» состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей олимпиады, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Более 350 школьников из 73 регионов России участвовали в финальном этапе олимпиады. Тюменскую область в финале представляли два ученика Физико-математической школы. Среди призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьники Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Челябинской областей. При поступлении в любой вуз страны по IT-профилю они получат льготы.

«Мы рады за всех ребят. Отсутствие призеров и победителей среди наших участников нисколько не умаляет их способностей, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. – Школьники Тюменской области – настоящие бойцы. Это была равная, бескомпромиссная борьба. Не все удалось, есть над чем работать».

Конкурсантов оценивали преподаватели ведущих вузов, школьные учителя информатики и практикующие программисты. Площадкой-организатором олимпиады выступил Тюменский индустриальный университет.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева высоко оценила организацию заключительного этапа олимпиады в Тюмени: «Когда определялось место проведения заключительного этапа олимпиады, конечно, была борьба. На то, чтобы проводить у себя финал, претендовало несколько регионов России. И я очень рада, что в этой борьбе победила Тюмень. Уверена, что время, которое вы здесь провели, было для вас интересным и полезным, а Тюмень сделала все, чтобы ваше пребывание было приятным и оставило добрые воспоминания», – сказала Татьяна Васильева.


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09 апреля в 12:46, просмотров: 875, комментариев: 0
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