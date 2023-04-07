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​Больницы Тюменской области оснащают современным оборудованием

В больницу Заводоуковска поступило новое офтальмологическое оборудование

​Больницы Тюменской области оснащают современным оборудованием
Фото: admtyumen.ru

В марте 2023 года в областную больницу № 12 г. Заводоуковска поступили два портативных офтальмологических тонометра для измерения внутриглазного давления. Современные медицинские приборы были приобретены благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

На сегодняшний день в больнице № 12 на учете у врача-офтальмолога находятся 429 пациентов с диагнозом глаукома, им необходим постоянный контроль. С появлением современного оборудования обследования выполняются на другом уровне.Принцип работы тонометра основывается на измерении уровня деформации роговицы под воздействием струи сжатого воздуха. Процедура происходит очень быстро, без боли и неприятных ощущений для пациента.

Как рассказала заведующая поликлиники областной больницы № 12 Алеся Мамчиц, ранее измерения внутриглазного давления проводились на оборудовании предыдущего поколения.

«Новые тонометры, конечно, на порядок выше. Они современные, портативные, очень удобные в работе. Не имеют проводов, позволяют произвести замеры внутриглазного давления прямо через веко пациента, с ними не требуется применение анестезии. Результаты измерения отображаются на дисплее в цифровом формате, внутриглазное давление измеряется в диапазоне от 5 до 60 мм.рт.ст. Они могут использоваться при проведении плановых профилактических осмотров и массовых обследованиях», – рассказала доктор.


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07 апреля в 16:00, просмотров: 917, комментариев: 0
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