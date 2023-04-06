Новый автомобиль расширит возможности выездной службы тюменского хосписа

У выездной службы тюменского хосписа появился новый автомобиль LADA (ВАЗ) Niva Travel. Средства на приобретение автомобиля были выделены из бюджета Тюменской области в рамках государственной программы правительства региона «Развитие здравоохранения».

Директор ГАУЗ ТО «Хоспис» Винира Хамова рассказала: «Выездная служба – одно из ключевых подразделений нашего учреждения. Мы выезжаем на дом к пациентам Тюмени и Тюменского района, поэтому нам был очень нужен автомобиль высокой проходимости».

В состав выездной службы входят регистраторы, врачебная и доврачебная бригады.Регистраторы координируют процесс работы бригад.

Как сообщила главный врач Марина Русакова, на дому специалисты службы проводят оценку состояния пациента, консультируют родственников по уходу, проверяют работу медоборудования, определяются с необходимостью госпитализации в стационар.

«С учетом маломобильности большей части пациентов нашего учреждения, расширение возможностей выездной службы – это очень значимо», – прокомментировала главврач.

В рамках реализации общероссийского брендбука «Служба здоровья» новый автомобиль тюменского хосписа имеет отличительные знаки службы паллиативной помощи.