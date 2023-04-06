Рейсы из Екатеринбурга в Советский запускает Utair

Авиакомпания Utair начнет выполнять с 6 апреля рейсы по маршруту Екатеринбург — Советский. Полеты запланированы 2 раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга в 12:50, из Советского — в 15:30. Время в пути составит 1 час 50 минут, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«С Екатеринбургом наши самолеты связывают теперь 6 городов Югры: Нижневартовск, Нягань, Советский, Сургут, Урай и Ханты-Мансийск», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Билеты уже появились на сайте авиакомпании. Стоимость - от 2 608 руб.