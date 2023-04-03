Курс доллара превысил 78 рублей, евро - выше 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара в ходе валютных торгов сегодня на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Одновременно курс евро поднялся выше 85 рублей - таких значений европейская валюта также не достигала с 20 апреля прошлого года.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 года. 10 марта прошлого года доллар достиг своего максимума - 121,53 рубля. Власти ввели ограничительные меры для стабилизации ситуации, после чего рубль начал укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась – к концу ноября доллар торговался уже по 61 руб. В декабре началось резкое падение рубля - к концу месяца доллар подскочил до 69,9 руб.