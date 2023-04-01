​На портале госуслуг исчезла функция удаления аккаунта

На портале госуслуг пропала возможность удалять свой аккаунт. Эксперты Минцифры сообщили, что это связано с защитой населения от новых мошеннических схем. Теперь уничтожить свою учетную запись можно только при посещении МФЦ.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах», в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале», – пояснили в пресс-службе ведомства.