Александр Моор призвал бизнесменов выходить на новые рынки

В 2022 году несмотря на внешние санкции в Тюменской области в полтора раза по сравнению с 2021 годом вырос объем экспорта. Об этом сообщил на своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

«Число наших предприятий-экспортеров увеличилось более чем на четверть. Выросла роль малого и среднего бизнеса. На окружном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года» три тюменских предприятия были признаны лучшими в Уральском федеральном округе», – написал глава региона.

При этом он отметил, что несырьевые неэнергетические товары составляют основную часть экспорта области: «Регион поставляет на зарубежные рынки минеральные продукты, оборудование и транспортные средства».

Александр Моор призвал тюменских предпринимателей не останавливаться на достигнутом, подчеркнув необходимость развиваться и выходить на новые рынки. Губернатор заверил: «Мы готовы в этом помочь».

Содействие по выходу на иностранные рынки предприятиям-экспортерам оказывает Центр поддержки экспорта Тюменской области. Здесь разработаны акселерационные программы по развитию экспортной деятельности, проводятся мастер-классы, семинары и другие образовательные и консультационные мероприятия. Центр поддержки экспорта организует международные бизнес-миссии, содействует в размещении на электронных площадках, ведет сопровождение экспортных контрактов.